Adolescente é abordado pela polícia dirigindo sem habilitação em São Paulo
Conhecido como "Boca de 09" fazia transmissão ao vivo enquanto atuava como motorista de aplicativo
Um influenciador digital, de 17 anos, conhecido como "Boca de 09", foi abordado pela polícia na zona norte de São Paulo enquanto dirigia sem CNH e transmitia ao vivo sua atividade como motorista de aplicativo. A fiscalização, que ocorreu em Perus, resultou no reconhecimento do jovem pelos policiais. Após confirmarem a identidade e a legalidade dos conteúdos que ele produz, o adolescente foi liberado no local.
