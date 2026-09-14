Alunos superdotados podem sofrer bullying, e identificação precoce ajuda no desenvolvimento
Alunos podem sofrer bullying devido à rapidez em aprender e capacidades excepcionais
Crianças identificadas com altas habilidades e superdotação frequentemente enfrentam desafios que vão além de seu intelecto avançado. Histórias como a de Davi destacaram a importância do acolhimento e estímulo adequados. Com apenas 7 anos, Davi já é conhecido nas redes sociais por sua paixão pela cardiologia. Ele aprendeu a ler aos 2 anos e hoje compartilha seus conhecimentos médicos nas redes.
O desenvolvimento intelectual dessas crianças nem sempre acompanha seu crescimento emocional. Isso pode resultar em frustração, ansiedade e dificuldades na escola. Valentina é outro exemplo que começou a ler aos 4 anos e já leu mais de 150 livros aos 7 anos. No entanto, ela sofreu bullying na escola devido à sua rapidez em aprender.
Cecília, de 11 anos, também ilustra essa realidade, ela participa de diversas atividades extracurriculares e recebe acompanhamento psicológico especializado para lidar com as pressões associadas às suas capacidades excepcionais.
A inclusão efetiva requer uma formação adequada dos educadores para reconhecerem as necessidades específicas desses alunos talentosos sem isolá-los socialmente. Respeitar o ritmo individualizado dessas crianças é crucial para promover um ambiente onde possam prosperar tanto academicamente quanto emocionalmente junto aos colegas da mesma faixa etária.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta segunda (14)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Bora de Bike promete movimentar SP neste domingo (20); inscreva-se de graça
Evento esportivo, que acontece no Viaduto do Chá, a partir das 7h, ainda terá sorteio de bicicletas
Veja como ficou a casa de Erik Marmo após incêndio em Beverly Hills, nos EUA
Ator brasileiro perdeu a residência onde morava com a esposa e os dois filhos
Melody esquece microfone no palco e playback acaba sendo exposto
Falha durante apresentação fez internautas perceberem que a música estava pré-gravada
Adolescente de 15 anos sobrevive após ficar três dias à deriva no Alasca
Parker Toolie-Noongwook foi resgatado após naufrágio que vitimou irmão e primo
Lady Gaga aparece com filho e surpreende fãs
A cantora foi vista passeando com um bebê, e logo a mídia internacional noticiou que seria seu primeiro filho
Desabamento de construção deixa seis mortos na zona leste de SP
A estrutura que cedeu já tinha histórico na Justiça por irregularidades na construção
PM é preso suspeito de matar homem após suposta invasão de apartamento em SP
Testemunhas indicaram que Marcelo foi alvejado pelas costas, estando no telhado
Suspeito de matar vizinho e deixar corpo na porta do hospital vai à delegacia e presta depoimento
A defesa sustenta que Erasmo agiu em legítima defesa devido a ameaças constantes feitas por Fábio
Adolescente desaparecida de 17 anos entra em contato com a família e se recusa a voltar para casa
Júlia afirmou estar com um namorado que conheceu pela internet; família da jovem continua preocupada
Promessa do Palmeiras é afastado do time após denúncia de violência contra a ex-companheira
Felipe Teresa, ex-Flamengo e destaque no Verdão, enfrenta acusações graves de agressão e tem carreira ameaçada
Chuvas intensas alagam Jardim Pantanal e moradores enfrentam inundações há dois dias
As enchentes provocaram perdas significativas de alimentos, móveis e eletrodomésticos para os moradores na região da zona leste de São Paulo
Buscas por homem levado por enxurrada em Jandira, zona sul de SP, continuam
Os bombeiros reiniciaram as buscas no caminho percorrido pela enxurrada, verificando locais onde a correnteza poderia ter prendido detritos
Brasileira desaparece após barco afundar em acidente com táxi aquático em Veneza
Gabriela Quirino, de 26 anos, está desaparecida após o incidente que resultou na morte de seu marido italiano, Sean Michieli