Amigas pensam estar sendo paqueradas por dois homens de moto, mas são assaltadas em São Paulo

Duas amigas que andavam na rua a noite, próximas de casa, pensaram que dois homens em uma moto estavam as paquerando, mas acabaram sendo assaltadas pelos criminosos. O caso aconteceu no Tremembé, zona norte de São Paulo. Uma das vítimas disse, em entrevista, que pensava que eles iam pedir o seu número, mas eles mostraram a arma, pediram a bolsa e deixaram um grande prejuízo.



