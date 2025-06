Amigo de empresário desaparecido em SP diz que ele não apresentou comportamento suspeito

Um amigo de Adalberto Júnior, empresário de 36 anos desaparecido após comparecer a um evento no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, disse não ter notado nenhum comportamento suspeito na noite do sumiço. Rafael Aliste estava com o empresário em um evento de motos no local e foi a última pessoa a vê-lo antes do desaparecimento, se despedindo por volta das 21h15. Dois dias depois, Rafael foi assaltado e registrou um boletim de ocorrência. Um corpo com características físicas semelhantes às de Adalberto foi encontrado no autódromo. A perícia e o reconhecimento ainda serão realizados.



