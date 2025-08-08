Amigos de SP que desapareceram no Paraná iam cobrar dívida sobre venda de propriedade rural

A polícia descobriu que os quatro amigos, sendo três de Ribeirão Preto (SP), que desapareceram no Paraná, iam cobrar uma dívida sobre a venda de um terreno rural no estado. O grupo estava a caminho da cidade de Icaraíma (PR). Três deles percorreram 600 km de distância, uma viagem de oito horas, e iriam se encontrar com um quarto amigo para cobrar a dívida milionária no local. Um dos desaparecidos, segundo a esposa dele em entrevista exclusiva ao Balanço Geral, trabalha com vendas de veículos e com cobrança de dívidas em nome de outras pessoas. A polícia tenta esclarecer todos os detalhes.



