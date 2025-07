Amigos postam vídeo com trem passando por cima de um deles e causam espanto nas redes sociais

Dois amigos gravaram um vídeo em que um deles aparece deitado nos trilhos de trem da Linha 12 da CPTM, em Itaquaquecetuba (SP). A gravação, feita com o objetivo de ganhar visualizações, gerou críticas e levantou preocupações com a segurança. O caso motivou ações legais, e a CPTM registrou um boletim de ocorrência por risco de desastre ferroviário. Arrependido, Daniel Gomes, um dos envolvidos, declarou que não repetiria o ato.



