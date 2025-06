Anac cassa certificado de operação da Voepass por falhas graves em sistemas da empresa

A Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil, cassou o certificado de operação da Voepass após encontrar “falhas graves e persistentes em sistemas da empresa”. Com a decisão, a companhia fica impedida de realizar o transporte aéreo de passageiros. O certificado da empresa já havia sido cassado em março, mas ela recorreu. Agora, não cabe mais recurso e a empresa terá que pagar multa de mais de R$ 570 mil. A Anac identificou falhas graves em inspeções obrigatórias das manutenções. Em agosto de 2024, a queda de um avião da companhia deixou 62 mortos, depois de cair em Vinhedo, no interior de São Paulo.



