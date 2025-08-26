Analista financeira descobre desvio milionário e vira alvo de ataque em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga Bruna Perugini Teixeira e Danilo Araújo Souza por planejarem a morte da analista financeira Priscila. Isso aconteceu depois dela descobrir que os dois haviam desviado de milhões de reais da empresa onde trabalhavam. Bruna e Danilo teriam criado uma empresa fantasma para realizar transferências fraudulentas. Ao ser descoberta, Bruna contratou Tiago e Rafael para simular um acidente de trânsito e assassinar Priscila e sua família. Durante a emboscada, 11 tiros foram disparados, mas todos sobreviveram. Todos os envolvidos estão foragidos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!