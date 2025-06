Anestesista flagrado abusando de paciente durante o parto recebe pena de 30 anos

O anestesista Giovanni Quintella foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pelo estupro de duas mulheres. Em julho de 2022, ele foi flagrado abusando de uma paciente no centro cirúrgico de um hospital na Baixada Fluminense. A cena foi registrada por uma profissional que escondeu um celular dentro de um armário após suspeitar do comportamento do médico. Ele havia sido preso em flagrante e teve o pedido para responder em liberdade negado pela Justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!