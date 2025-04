Após briga no trânsito, motoboy é perseguido por motorista e arremessado contra portão de uma casa

Câmeras de segurança em Guarulhos (SP) registraram um acidente envolvendo um motociclista e um carro. Após uma discussão no trânsito, o motorista de um carro vermelho perseguiu e tentou atropelar o motoboy Alexandro Almeida, que perdeu o controle da moto e colidiu contra um portão. Ferido, ele aguardou atendimento no local, enquanto o motorista fugiu sem prestar socorro. Agora, Alexandro enfrenta dificuldades financeiras por não conseguir trabalhar e pede justiça.



