Após cinco anos nos EUA, trapezista volta ao Brasil para fazer surpresa para a mãe

O trapezista brasileiro Marcos Porto da Silva ficou cinco anos longe de casa. Ele faz apresentações pelo maior circo do mundo e se mudou para os Estados Unidos para viver o sonho de fazer parte do Cirque du Soleil. No entanto, o caminho em busca do sucesso custou caro ao coração: ficar longe da mãe Alcena Porto, de 78 anos. Agora, a saudade que aperta o coração dos dois vai acabar. Isso porque Marcos está voltando para casa em São Paulo, sem sua mãe saber. O Balanço Geral ajudou o trapezista a fazer uma surpresa para Alcena. Confira!



