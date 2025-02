Após reportagem do Balanço Geral, prefeitura de Guarulhos realiza manutenção em praça

Kevin, de 8 anos, entrou em contato com a equipe do Balanço Geral para relatar que a praça perto da casa onde mora em Guarulhos, Grande São Paulo, estava abandonada. Após o contato, a prefeitura cortou o mato na local. Kevin mandou um vídeo agradecendo as melhorias realizadas na praça e aguarda o retorno dos brinquedos que foram levados para manutenção.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!