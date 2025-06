Após troca de ataques entre Israel e Irã, ruas de cidades israelenses ficam vazias

O exército de Israel realizou bombardeios aéreos em vários alvos no Irã, incluindo a capital do país. Em resposta, o Irã lançou mais de 100 drones contra Israel, que foram interceptados com sucesso. O ministro das Relações Exteriores do Irã enviou uma carta ao Conselho de Segurança da ONU solicitando intervenção urgente e uma reunião de emergência. Devido ao estado de emergência em Israel, as ruas estão menos movimentadas e os supermercados enfrentam filas de pessoas estocando alimentos. O aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, foi fechado por tempo indeterminado. As sirenes soaram durante os ataques para alertar a população sobre possíveis retaliações.



