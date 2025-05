Apresentador de TV de Limeira (SP) sofre atentado por homem armado ao sair do trabalho

Um apresentador de um programa de televisão de Limeira, no interior de São Paulo, sofreu um atentado quando ia embora da emissora em que trabalha. Era de noite e, quando ele chegou na esquina, foi abordado por um homem e começou a correr. O vigia do prédio, que o viu passar correndo, foi atrás do homem e simulou estar armado. O apresentador conseguiu voltar ao prédio ileso. O homem armado não tentava assaltá-lo, mas sim intimidá-lo. Ele pediu ao apresentador que nunca mais falasse, em rede aberta de TV, o nome de ‘Fernanda’. No entanto, a vítima não sabe de quem o homem estava falando.



