Assaltantes armados abordam família que chegava em casa em carro por aplicativo em São Paulo

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois assaltantes armados abordaram uma família que chegava de uma viagem em um carro por aplicativo, em Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. A mãe, o casal de filhos adolescentes e o motorista foram rendidos. A filha e a mãe conseguiram entrar no condomínio no momento do crime, sem entregar nada, enquanto o filho e o motorista de aplicativo ficaram rendidos no chão. Ninguém ficou ferido.



