Atendente de hamburgueria tem moto furtada e acumula dívida de R$ 30 mil

Felipe, atendente em uma hamburgueria na Freguesia do Ó, São Paulo , tenta equilibrar a vida entre filhos e trabalho. Em busca de uma renda extra, adquiriu uma moto em 38 prestações. Apenas três meses após a compra, a moto foi furtada em frente ao seu trabalho. Com uma dívida de quase R$ 30 mil, ele busca alternativas para sustentar sua família.



