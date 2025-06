Avião com 242 pessoas a bordo bate em prédio na Índia e deixa apenas um sobrevivente

Um avião com 242 pessoas a bordo colidiu com um prédio na Índia, deixando apenas um sobrevivente. Um britânico de 40 anos foi encontrado com vida entre os destroços. A aeronave caiu logo após a decolagem, já fora do perímetro do aeroporto, atingindo um alojamento para estudantes de medicina. Este foi o primeiro acidente envolvendo um Boeing 787, modelo que entrou em operação em 2011.



