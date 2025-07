Avião da Esquadrilha da Fumaça cai durante treinamento no interior de São Paulo

A aeronave Fumaça 5 da Esquadrilha da Fumaça caiu no interior de São Paulo durante um treinamento. Duas aeronaves estavam envolvidas; uma retornou à base enquanto a outra despencou após uma colisão. O piloto conseguiu ejetar antes do impacto e foi levado ao hospital sem risco de morte. A queda ocorreu em uma plantação de sorgo. O modelo é um Super Tucano com assentos ejetáveis.



