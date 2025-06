Balança Povão: Moradores da zona norte de SP reclamam de rua estreita e ponto de ônibus distante

Moradores de um condomínio do Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, estão enfrentando problemas relacionados a mobilidade urbana. O condomínio foi feito em uma rua estreita e não conta com vagas de garagem. Com isso, aqueles que tem carro precisam estacionar na rua. No entanto, os carros ficaram parados dos dois lados e, como a via é muito apertada e os veículos passam nos dois sentidos, é praticamente impossível andar nela. Muitos moradores já tiveram, inclusive, os carros amassados. Para aqueles que decidem usar o transporte público, também há um problema: que o ponto de ônibus mais perto do condomínio fica a 1 quilômetro de distância. Os moradores não aguentam mais esse sufoco e pediram ajuda ao Balanço Geral. Confira!



