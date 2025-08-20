Balança Povão: Moradores pedem remoção de árvores apodrecidas no centro de São Paulo

Moradores do Brás, na região central de São Paulo, estão pedindo a remoção de árvores apodrecidas antes que uma tragédia aconteça. As árvores estão enormes e já viraram ponto de descarte de lixo. Quedas já causaram a morte de duas pessoas na região. Um biólogo foi até o local e confirmou que as árvores estão apodrecidas e prestes a cair. O Balanço Geral entrou em contato com a prefeitura da cidade para saber se há um prazo para a remoção ou poda dessas árvores, mas não obteve retorno.



