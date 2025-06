Balança Povão: Obra de construtora ao lado de prédio gera reclamações de moradores por danos

Os moradores de um prédio na Vila Guilhermina, zona leste de São Paulo, chamaram o Balanço Geral para denunciar uma construtora que trabalha ao lado do edifício. Eles se queixam de pregos, cimento e poeiras que invadem as suas casas, além de estragos nas pinturas dos carros, que ficam expostos. Há até mesmo o caso de uma grande pedra que se prendeu à rede de proteção e ficou balançando, como um pêndulo, sob o risco de causar danos até mesmo letais aos condôminos. Os moradores já tentaram contato com a construtora, mas não obtiveram resposta. Em nota, a subprefeitura da Penha disse que a obra está acontecendo conforme as normas pré-estabelecidas.



