Balanço Geral ajuda família a reencontrar cachorro que estava desaparecido há mais de 40 dias

Billy, um cachorro da raça shih-tzu com um ano de idade, fugiu da casa dos tutores em Mauá (SP). Após mais de 40 dias desaparecido e uma força-tarefa para encontrá-lo, ele foi localizado em um pet shop onde havia sido doado. A tutora Eliane recebeu a notícia e conseguiu resgatar o animal. Ela expressou gratidão à equipe do Balanço Geral pela ajuda na busca e enviou um vídeo da família com o cãozinho. Confira!



