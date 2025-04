Balanço Geral promove encontro emocionante entre estudante e seu mentor

Lílian Queiroz, de 18 anos, nasceu em uma família simples e, apesar das dificuldades, sempre sonhou em estudar para conquistar uma profissão. Já Luiz Aguiar é um executivo com carreira consolidada. No entanto, ele sentia falta de algo que seu trabalho não podia oferecer: a chance de transformar a vida de alguém. Os dois se conheceram por meio de um projeto social. Luiz tornou-se mentor de Lílian e, mesmo com a agenda cheia, encontrou tempo para orientá-la. Durante todo o processo, eles nunca se encontraram pessoalmente — as conversas aconteciam sempre através de telas. Agora, com a ajuda do Balanço Geral, esse encontro finalmente vai acontecer. Um momento especial, cheio de emoção. Confira!



