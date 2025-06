Balanço Geral visita padaria tradicional portuguesa em São Paulo no Dia do Imigrante

A equipe do Balanço Geral visitou a padaria Boulevard, uma tradicional panificadora fundada por um casal de portugueses na região central de São Paulo. O comércio existe há cerca de 70 anos, quando Boaventura e Lucinda dos Santos se conheceram, quando tinham por volta dos 20 anos de idade. Um estudo da Fundação Bunge indica que três em cada dez padarias em São Paulo têm cerca de 70 anos. Com isso, surgiu a expectativa de que essas panificadoras sejam reconhecidas como patrimônio cultural da capital paulista.



