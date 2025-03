Balanço Geral visita quarto e conversa com familiares da menina Vitória

A equipe do Balanço Geral foi até a casa da menina Vitória e entrou no quarto da jovem. Everton Souza, irmão da vítima, e Giulia Oliveira, cunhada da adolescente, falaram sobre o ex-namorado de Vitória. 'A gente não gostava desse relacionamento', disse Everton. 'Ela era incrível', disse Giulia sobre a cunhada. Eles ainda mostraram fotos da menina e se emocionaram ao falar dela.



