Balão faz pouso de emergência em Sorocaba (SP)

Neste sábado (21), dois incidentes com balões ocorreram em São Paulo e Santa Catarina. Em Sorocaba (SP), durante o voo, paraquedistas saltaram do balão, obrigando o piloto a alterar a rota. A Federação Brasileira de Balonismo garantiu que passeios continuam. Em Praia Grande, Santa Catarina, um acidente fatal causou a morte de oito pessoas após a queda de um balão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!