Bandidos armados invadem mansão em São Paulo, fazem reféns e levam R$ 1 milhão

Cinco homens armados invadiram uma mansão de alto padrão na zona oeste de São Paulo . A proprietária, uma socialite, e duas funcionárias foram feitas reféns.



A polícia suspeita que o controle do portão automático da garagem foi clonado, facilitando a entrada dos criminosos. As vítimas foram amarradas com cadarços de tênis e trancadas na despensa. Os assaltantes roubaram um milhão de reais e joias, incluindo um relógio avaliado em 500 mil reais.



Após o crime, os criminosos fugiram no veículo da vítima, que foi encontrado abandonado na mesma região. A polícia civil está investigando para identificar e prender os envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!