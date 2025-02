Bandidos de quadrilha especializada em roubos de medicamentos para emagrecer são presos em São Paulo

Criminosos de uma quadrilha especializada em roubos de medicamentos para emagrecer foram presos em São Paulo. Dois deles foram flagrados roubando canetas emagrecedoras. A dupla roubou a mesma farmácia duas vezes no mesmo dia. Casos como esse estão se tornando cada vez mais comuns. Há um mês, uma farmácia na zona leste de SP foi alvo de criminosos. Eles tinham como alvo principal um medicamento usado por pacientes com diabetes e procurado por aqueles que querem emagrecer. O estabelecimento teve um prejuízo de R$ 11 mil em mercadorias, além de R$ 2500 em dinheiro.



