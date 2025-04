Bandidos se disfarçam de operários e cortam fio de alarme para roubar carro na zona sul de São Paulo

Dois homens se disfarçaram de operários e cortaram o fio do alarme para roubar um carro na zona sul de São Paulo. A ação durou três minutos e foi registrada por câmeras. A proprietária, Mariana disse que o veículo não tinha seguro. A polícia investiga as imagens para identificar os criminosos.



