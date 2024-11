Bandidos tentam roubar homem que usava muletas, mas vítima reage e impede assalto

Um casal caminhava pela rua quando foi abordado por assaltantes armados na região central de São Paulo. Uma das vítimas é um homem que se recuperava de um problema no joelho e, portanto, usava muletas para caminhar. Os bandidos, que pensaram que o casal seria um alvo fácil, tiveram uma surpresa quando o homem largou as muletas e junto da esposa, foi para cima dos criminosos. Eles entraram em luta com os assaltantes, que acabaram fugindo.