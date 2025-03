Barbeiro conhecido na zona leste de São Paulo está há quatro dias desaparecido

Um barbeiro conhecido na zona leste de São Paulo desapareceu há quatro dias, depois do expediente, e ainda não foi encontrado. Marcelo Sena foi visto, pela última vez, por câmeras de segurança entrando na rua da sua casa, em Mauá. Como acredita a família, Marcelo tem uma dívida de R$ 23 mil por causa do ‘jogo do tigrinho’. Ele falou com a esposa por mensagens minutos antes de sumir. O caso é investigado pelo Distrito Policial do Parque São Rafael e conta com a ajuda do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa nas investigações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!