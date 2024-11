‘Bateu e fugiu’, revela testemunha que perseguiu motorista após atropelamento na rua Augusta

Um atropelamento na Rua Augusta , região central de São Paulo, deixou três feridos após uma briga em uma balada. Uma testemunha perseguiu o motorista, que fugiu do local sem prestar socorro e acabou se envolvendo em outro acidente. As vítimas são dois sócios e a gerente da casa noturna. A polícia investiga as circunstâncias do caso e realiza exames para verificar a presença de substâncias no veículo do motorista de 27 anos. Ele é produtor de um dos artistas que se apresentava no local.