Bebê com doença rara recebe o primeiro tratamento de edição genética da história

Um bebê com uma doença incurável recebeu a primeira terapia de edição genética da história. O pequeno KJ não produzia uma enzima essencial no fígado, responsável pelo metabolismo de proteínas. A longo prazo, a condição poderia afetar o cérebro. Diante disso, a equipe do Hospital Infantil da Filadélfia decidiu realizar uma terapia inédita e experimental, que consiste em alterar os genes do bebê para corrigir o defeito genético. Com o procedimento, KJ se tornou o primeiro bebê do mundo a receber esse tipo de tratamento.



