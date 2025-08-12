Bebê é encontrado abandonado em rodovia e polícia descobre quatro familiares mortos em casa, nos EUA

Um bebê foi encontrado abandonado em uma cadeirinha à beira de uma rodovia no Tennessee, nos Estados Unidos. Pouco depois, a polícia localizou quatro membros da família da criança mortos dentro de uma residência. O principal suspeito do crime é Austin Robert Drummond, que tem um extenso histórico criminal e mantinha um relacionamento com a irmã de uma das vítimas. Ele foi preso após uma semana de buscas. Drummond, que é indigente, será representado por um defensor público. O Estado já anunciou que pretende solicitar a pena de morte. As autoridades negaram fiança, e uma nova audiência está marcada para quinta-feira (14).



