Balanço Geral

Bebê é encontrado abandonado em rodovia e polícia descobre quatro familiares mortos em casa, nos EUA

O principal suspeito do crime é Austin Robert Drummond, que tem um extenso histórico criminal e mantinha um relacionamento com a irmã de uma das vítimas

Balanço Geral|Do R7

Um bebê foi encontrado abandonado em uma cadeirinha à beira de uma rodovia no Tennessee, nos Estados Unidos. Pouco depois, a polícia localizou quatro membros da família da criança mortos dentro de uma residência. O principal suspeito do crime é Austin Robert Drummond, que tem um extenso histórico criminal e mantinha um relacionamento com a irmã de uma das vítimas. Ele foi preso após uma semana de buscas. Drummond, que é indigente, será representado por um defensor público. O Estado já anunciou que pretende solicitar a pena de morte. As autoridades negaram fiança, e uma nova audiência está marcada para quinta-feira (14).

