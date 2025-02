Bombeiro salva menino que se engasgou e descobre que pai da criança é seu colega de trabalho

O bombeiro Jonathan Santos salvou uma criança de quatro anos que se engasgou com ovo e batata. Ele executou a manobra de Heimlich em Gustavo, que voltou a respirar. Jonathan depois descobriu que o menino é filho de um bombeiro que trabalha no mesmo batalhão que ele. Felipe Pereira, pai de Gustavo, disse que, a partir de agora, sua relação com Jonathan está 'bem mais estreita'.