Bombeiros salvam adolescente que se afogou no litoral paulista

Na Praia do Pernambuco, Guarujá, litoral paulista, um garoto de 12 anos se afogou e foi levado pela correnteza para uma área de pedras. Um bombeiro, percebendo o risco, saltou na água com o menino desacordado nos braços. Com o apoio de outros bombeiros e da equipe do helicóptero Águia da Polícia Militar, realizaram manobras de ressuscitação. O garoto foi levado para atendimento médico.