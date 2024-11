Bombeiros tentam resgatar família soterrada em deslizamento de terra em Salvador (BA)

Bombeiros trabalham na tarde desta quarta (27) no resgate de uma família que foi soterrada em um deslizamento de terra em Salvador, na Bahia. Nas últimas 72 horas, foram 219mm de chuva na capital baiana, o dobro do esperado. Segundo informações, uma mãe e o filho dela ainda estariam embaixo da terra. Uma pessoa morreu e uma criança, de 6 anos, foi resgatada com vida.