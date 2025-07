Brasileiro de 20 anos é enviado à linha de frente na Ucrânia após promessa de trabalho com drones

Lucas Felipe Vieira Bueno, de 20 anos, foi à Ucrânia com a expectativa de trabalhar com drones no conflito com a Rússia, baseado na promessa de um salário atrativo e de segurança longe das linhas de combate. No entanto, ao chegar lá, foi forçado a atuar na linha de frente com uma arma. Desesperado, compartilhou sua situação nas redes sociais. O Ministério das Relações Exteriores relata que mais de dez voluntários brasileiros estão desaparecidos nesse conflito. No Brasil, a angústia toma conta das famílias, que buscam apoio e intervenção do governo.



