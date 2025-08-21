Brasileiro e boliviana são presos em cruzeiro nas Bahamas por aplicar golpes em mercado dos EUA

O brasileiro Rogério da Cunha, de 45 anos, e a boliviana Aida, de 43, foram presos nas Bahamas ao desembarcar de um cruzeiro. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava golpes em um supermercado na Flórida, nos Estados Unidos. O grupo usava cartões com códigos falsificados para comprar vales-presentes, explorando falhas no sistema do estabelecimento. O próprio cruzeiro teria sido pago com os cartões fraudados.



