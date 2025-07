Brasileiro morre após salvar criança de afogamento nos Estados Unidos

Um brasileiro morreu depois de salvar uma criança que se afogava em um lago nos Estados Unidos. Daniel Figueiredo, de 31 anos, usou uma prancha de stand up paddle para colocar a sua sobrinha, de 12, em uma boia e conseguir salvá-la. No entanto, a correnteza levou o brasileiro. Daniel deixou uma esposa e três filhos.



