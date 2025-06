Brasileiro preso por engano pela imigração é solto nos EUA após pagar fiança de R$ 11 mil

O estudante brasileiro Marcelo Gomes da Silva foi solto nos Estados Unidos após pagar R$ 11 mil de fiança. Ele foi preso por agentes de imigração quando ia para um jogo de vôlei. Marcelo mora no país com a família há cerca de onze anos. Os agentes, no entanto, estariam procurando pelo pai de Marcelo, mas acabaram prendendo o jovem. Manifestantes se reuniram em frente ao local onde ele estava preso para pedir pela sua soltura. A família dele diz sentir medo de sair de casa com a atual política imigratória do presidente dos EUA, Donald Trump.



