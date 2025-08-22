Brasileiro que lutava como voluntário na guerra da Ucrânia foge com medo da morte

Lucas Bueno, um jovem de 20 anos de Francisco Beltrão (PR), foi para a Ucrânia com a intenção de trabalhar com drones. No entanto, ele foi transferido para a infantaria. Após não conseguir mudar sua função e temer pela própria vida, ele decidiu deixar o país em 12 de agosto. "Fui obrigado a agir", relata Lucas, que percorreu mais de mil quilômetros em cinco dias até sair da Ucrânia. Agora, ele reside temporariamente na Europa com planos de iniciar uma nova vida.



