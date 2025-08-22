Logo R7.com
Brasileiro que lutava como voluntário na guerra da Ucrânia foge com medo da morte

Agora, ele reside temporariamente na Europa com planos de iniciar uma nova vida

Balanço Geral|Do R7

Lucas Bueno, um jovem de 20 anos de Francisco Beltrão (PR), foi para a Ucrânia com a intenção de trabalhar com drones. No entanto, ele foi transferido para a infantaria. Após não conseguir mudar sua função e temer pela própria vida, ele decidiu deixar o país em 12 de agosto. "Fui obrigado a agir", relata Lucas, que percorreu mais de mil quilômetros em cinco dias até sair da Ucrânia. Agora, ele reside temporariamente na Europa com planos de iniciar uma nova vida.

