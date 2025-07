Brasileiros se alistam para lutar na guerra da Ucrânia contra a Rússia

Brasileiros estão partindo para a Ucrânia para participar do conflito contra a Rússia , segundo uma reportagem recente. O Ministério das Relações Exteriores informou que há nove brasileiros mortos e 17 desaparecidos. Gabriel Pereira, um cobrador de ônibus de Minas Gerais, foi recrutado pelas redes sociais e morreu em combate; sua família ainda busca informações sobre seu corpo. Muitos desses jovens, sem treinamento militar, se envolvem no conflito que começou em 2022.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!