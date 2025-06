Buscas por brasileira que caiu em vulcão na Indonésia são suspensas

As buscas pela brasileira Juliana Marins no vulcão Rinjani, na Indonésia, foram suspensas devido às condições climáticas. Equipes de resgate avistaram Juliana a 500 metros do local de sua queda, mas não conseguiram avançar. Desaparecida há mais de 60 horas, Juliana estava em uma expedição quando sofreu o acidente. O Itamaraty enviou representantes para acompanhar o caso. A demora nos resgates gera preocupação e revolta na família, que clama por agilidade nas operações.



