Buscas por homens que desapareceram após naufrágio na Lagoa dos Patos chegam ao quinto dia

As buscas por dois homens que desapareceram após o naufrágio de uma embarcação na Lagoa dos Patos chegam ao quinto dia. Dos quatro tripulantes, dois foram encontrados mortos: Emerson Araújo da Silveira, de 32 anos, e Giovane Arruda Garcia, de 48. O incidente ocorreu entre a noite de terça-feira (1) e a madrugada de quarta (2), nas proximidades da Vila das Capivaras. A Marinha iniciou uma investigação para apurar as causas do naufrágio e reforçou as buscas com o apoio de uma aeronave.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!