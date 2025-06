Caçador de tesouros brasileiro encontra relíquias de mais de 300 anos enterradas no interior de SP

O caçador de tesouros brasileiro José Eduardo, de 44 anos, já encontrou relíquias de mais de 300 anos enterradas em Taubaté, no interior de São Paulo. José é funcionário público e caça tesouros nas horas vagas. Ele é praticante de detectorismo, a prática de procurar metais debaixo da terra com o aparelho detector, há quatro anos. José já acumula moedas do Brasil Colônia, Império e também de outros países. Veja mais detalhes na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!