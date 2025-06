Cadeirante de 68 anos é arrastado por caminhão no meio de estrada de Porto Alegre (RS)

Em uma estrada no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre (RS), um homem de 68 anos foi arrastado por um caminhão enquanto estava em sua cadeira de rodas. O incidente ocorreu quando o veículo colidiu com a cadeira, que ficou presa ao para-choque. Por conta disso, ela não cedeu e não houve um atropelamento. Os moradores locais gritaram para alertar o motorista sobre a situação, fazendo-o parar o caminhão. O senhor foi então retirado com a ajuda dos pedestres e, felizmente, só sofreu ferimentos leves. Ele já está se recuperando em casa, sem lesões graves.



