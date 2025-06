Câmera do Balanço flagra comércio ilegal de animais na zona leste de SP

Seis aves foram furtadas do Orquidário Municipal de Santos, no litoral paulista, onde eram tratadas para retornar à natureza. Durante o crime, ladrões arrombaram viveiros em área restrita. A equipe de reportagem do Balanço Geral investigou a venda ilegal de animais na zona leste de São Paulo, onde espécies como papagaios e tartarugas são vendidas em condições precárias. O comércio ilegal de animais é um dos maiores do mundo, atrás apenas do tráfico de armas e drogas. A Secretaria do Meio Ambiente está reforçando a segurança e a Polícia Civil investiga o caso, utilizando imagens de câmeras de segurança para identificar suspeitos.



