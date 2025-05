Câmera do Balanço: Mulher é presa por fabricar brigadeiros de maconha em Belo Horizonte (MG)

Uma mulher de 32 anos foi presa por fabricar e vender brigadeiros de maconha em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Os vizinhos denunciaram a mulher, que fazia o seu próprio cultivo da planta, e a polícia foi ao local. Ela deixou a polícia entrar e os materiais, cujo cultivo é ilegal, foram apreendidos. Ao todo, foram apreendidos 16 pés de maconha e dois recipientes com sementes da planta. A suspeita disse que fazia tudo sozinha e que aprendeu sobre o cultivo da planta pela internet. Conhecidos também como ‘brisadeiros’, os brigadeiros de maconha podem ter alto poder alucinante e têm sido comercializados com frequência em portas de festas de jovens e até mesmo em universidades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!