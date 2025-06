Câmera escondida flagra práticas irregulares no comércio do ouro em São Paulo

A equipe do Balanço Geral foi até o centro de São Paulo com uma câmera escondida para investigar o comércio ilegal de ouro. Na grande maioria dos casos, os comércios que exibem as placas com os anúncios ‘Compro ouro’ não exigem qualquer tipo de documentação para realizar a aquisição do metal. Esse tipo de prática fortalece as pações criminosas de captação e receptação do metal por meio de assaltos, muitos dos quais levam a violências ou até à morte. O estado de São Paulo registrou um aumento de 68% no número de furtos e roubos de anéis e alianças no primeiro trimestre de 2025. Ao mesmo tempo, o ouro chegou a R$ 600 o grama, expressando uma valorização histórica.



